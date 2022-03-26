Жители Болгарии, Литвы и жители Варшавы накануне в своих странах собрались на масштабные митинги в поддержку Украины.

Видео акций на своей странице в Facebook опубликовал британский политик, советник совета Торбея (Великобритания) Джек Дарт.

– Прошлой ночью болгары собрались в огромном количестве, чтобы поддержать людей разрушенной войной Украины, – написал Дарт.

На кадрах видно, как люди длинной толпой идут по улице города и держат в руках национальные сине-желтые флаги Украины.

Еще одно видео на странице британца – это митинг в Литве, и так же в поддержку Украины.

Люди вечером собрались на площади, принесли с собой украинские и литовские флаги и скандировали: Украина!

Варшава также демонстрирует свою поддержку Украине и украинскому народу.

Жители польской столицы собрались на площади и исполнили наш национальный гимн.

6 марта в России на митингах против военных действий Кремля в Украине задержали несколько тысяч человек.