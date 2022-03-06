В РФ на митингах против войны в Украине задержали несколько тысяч человек

В России на митингах против военных действий Кремля в Украине по состоянию на вечер 6 марта задержали несколько тысяч человек.

В частности, по данным независимого правозащитного медиапроекта, посвященного политическим преследованиям в России, ОВД-Инфо, речь идет по меньшей мере о 4 359 людях.

Там отмечают, что это больше, чем на прошлогодней акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, хотя задержанные на тот момент 3400 человек признавали рекордным количеством за последние 10 лет.

– По состоянию на 19.40 (мск) 6 марта задержано уже более 4359 человек в 56 городах, – отметили в издании.

При этом ОВД-Инфо подчеркивает, что в каждом отделе полиции может быть больше задержанных, чем в опубликованных списках, так как этот проект публикует только имена тех людей, о которых им достоверно известно, и чьи имена они имеют право публиковать.

Согласно этим данным, больше всего людей задержали в Москве – по меньшей мере 1629 человека, на втором месте Санкт-Петербург – 1173 человека, далее идут Новосибирск (272), Екатеринбург (215), Тюмень (124) и Пермь (91).

В то же время МВД России по состоянию на 17.30 насчитало около 2500 тыс. задержанных, там тоже сообщают, что большинство людей задержали в Москве и Санкт-Петербурге.

Напомним, в городах России проходят антивоенные акции, во время которых задерживают митингующих. Фиксировали случаи, когда полиция РФ валила людей на землю и избивала их ногами.

Россия напала на Украину ночью 24 февраля. Войска РФ по указке российского президента Владимира Путина массово обстреливает мирные жилые кварталы практически по всей украинской территории.

В то же время РФ блокирует доступ к достоверной информации для своих граждан: украинские сайты, которые публикуют фото и видео об убитых и пленных в Украине российских военных блокируются.

Российские СМИ, тем временем, транслируют пропаганду о том, что в Украине находятся “нацисты, фашисты и наркоманы”.

До этого Роскомнадзор потребовал у Дождя, Новой газеты, Медиазоны и других изданий удалить материалы, в которых так называемая спецоперация Кремля прямо называется нападением, вторжением и войной России против Украины.