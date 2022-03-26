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Факти / Світ

У Болгарії, Литві та Варшаві пройшли багатотисячні мітинги на підтримку України

Марта Бондаренко редакторка стрічки
У Болгарії, Литві та Варшаві пройшли багатотисячні мітинги на підтримку України

Жителі Болгарії, Литви та мешканці Варшави напередодні у своїх країнах зібралися на масштабні мітинги на підтримку України.

Відео акцій на своїй сторінці у Facebook опублікував британський політик, радник ради Торбея (Велика Британія) Джек Дарт.

– Минулої ночі болгари зібралися у величезній кількості, щоб підтримати людей зруйнованої війною України, – написав Дарт.

На кадрах видно, як люди довжелезним натовпом йдуть вулицею міста і тримають у руках національні синьо-жовті прапори України.

Ще одне відео на сторінці британця – це мітинг у Литві, і так само на підтримку України.

Люди ввечері зібралися на площі, принесли із собою українські та литовські прапори та скандували: Україна!

Варшава також демонструє свою підтримку Україні та українському народу.

Жителі польської столиці зібралися на площі та заспівали наш національний гімн.

6 березня у Росії на мітингах проти воєнних дій Кремля в Україні затримали кілька тисяч людей.

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