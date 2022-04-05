Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 41 день войны
Убили Убили
165 детей
Ранили Ранили
>266 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 417 взрослых
Факты / Мир

Ашан частично сворачивает работу в России – как это отразится на магазинах

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Ашан частично сворачивает работу в России – как это отразится на магазинах

Французская сеть супермаркетов Ашан прекращает инвестиции и поставки в Россию. Об этом сообщили в украинском офисе компании, добавив, что это только первый шаг.

Также в украинском офисе объяснили, что благодаря этому решению:

  • не будут открываться новые магазины;
  • не будут ремонтироваться действующие магазины;
  • не будет поддержки ІТ-технологий и проектов;
  • не будет обновляться ключевое программное обеспечение, например кассовое, логистическое, коммерческое;
  • не будут поставляться импортные товары в РФ – а это 90% ассортимента одежды, обуви, товаров для дома, текстиля.

В украинском представительстве Ашана добавили, что магазины в России уже сейчас убыточные. А вышеупомянутые санкции приведут к катастрофическому падению товарооборота, уплате налогов и высокой вероятности банкротства.

С начала широкомасштабной войны России против Украины в РФ отказались работать ряд компаний и корпораций. Некоторые из них приостановили работу или ограничили функционал своих сервисов.

Список компаний, которые ушли с российского рынка – смотрите в материале.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка