Французская сеть супермаркетов Ашан прекращает инвестиции и поставки в Россию. Об этом сообщили в украинском офисе компании, добавив, что это только первый шаг.
Также в украинском офисе объяснили, что благодаря этому решению:
- не будут открываться новые магазины;
- не будут ремонтироваться действующие магазины;
- не будет поддержки ІТ-технологий и проектов;
- не будет обновляться ключевое программное обеспечение, например кассовое, логистическое, коммерческое;
- не будут поставляться импортные товары в РФ – а это 90% ассортимента одежды, обуви, товаров для дома, текстиля.
В украинском представительстве Ашана добавили, что магазины в России уже сейчас убыточные. А вышеупомянутые санкции приведут к катастрофическому падению товарооборота, уплате налогов и высокой вероятности банкротства.
С начала широкомасштабной войны России против Украины в РФ отказались работать ряд компаний и корпораций. Некоторые из них приостановили работу или ограничили функционал своих сервисов.
Список компаний, которые ушли с российского рынка – смотрите в материале.