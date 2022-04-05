Французская сеть супермаркетов Ашан прекращает инвестиции и поставки в Россию. Об этом сообщили в украинском офисе компании, добавив, что это только первый шаг.

Также в украинском офисе объяснили, что благодаря этому решению:

не будут открываться новые магазины;

не будут ремонтироваться действующие магазины;

не будет поддержки ІТ-технологий и проектов;

не будет обновляться ключевое программное обеспечение, например кассовое, логистическое, коммерческое;

не будут поставляться импортные товары в РФ – а это 90% ассортимента одежды, обуви, товаров для дома, текстиля.

В украинском представительстве Ашана добавили, что магазины в России уже сейчас убыточные. А вышеупомянутые санкции приведут к катастрофическому падению товарооборота, уплате налогов и высокой вероятности банкротства.

С начала широкомасштабной войны России против Украины в РФ отказались работать ряд компаний и корпораций. Некоторые из них приостановили работу или ограничили функционал своих сервисов.

Список компаний, которые ушли с российского рынка – смотрите в материале.