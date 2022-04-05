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Факти / Світ

Ашан частково згортає роботу в Росії – як це позначиться на магазинах

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Ашан частково згортає роботу в Росії – як це позначиться на магазинах

Французька мережа супермаркетів Ашан припиняє інвестиції та поставки до Росії. Про це повідомили в українському офісі компанії, додавши, що це лише перший крок.

Також в українському офісі пояснили, що завдяки цьому рішенню:

  • не відкриватимуться нові магазини;
  • не будуть ремонтуватися чинні магазини;
  • не буде підтримки ІТ-технологій та проектів;
  • не буде оновлюватись ключове програмне забезпечення, наприклад, касове, логістичне, комерційне;
  • не будуть постачатися імпортні товари в РФ – а це 90% асортименту одягу, взуття, товарів для дому, текстилю.

В українському представництві Ашану додали, що магазини в Росії вже зараз збиткові. А вищезазначені санкції призведуть до катастрофічного падіння товарообігу, сплати податків та високої вірогідності банкрутства.

З початку широкомасштабної війни Росії проти України в РФ відмовилися працювати низка компаній та корпорацій. Деякі з них призупинили свою роботу або обмежили функціонал своїх сервісів.

Список компаній, які пішли з російського ринку – дивіться у матеріалі.

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Фото: Depositphotos

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