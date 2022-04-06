Под новые санкции ЕС могут попасть дочери Путина – СМИ

Европейский Союз рассматривает введение санкций против близкого окружения президента РФ Владимира Путина.

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, который ссылается на Bloomberg и WSJ ( The Wall Street Journal), на этот раз санкции могут касаться двух дочерей Путина – Марии Воронцовой и Екатерины Тихоновой.

В марте Европейский Союз уже ввел санкции против 14 олигархов и известных бизнесменов, которые работают в ключевых отраслях экономики, обеспечивающих значительный источник дохода для России.

Кроме того, Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщал, что такие российские олигархи, как Роман Абрамович, Владимир Потанин, Олег Дерипаска, Михаил Прохоров, Александр Абрамов и Андрей Мельниченко уже потеряли и продолжают терять свои активы и состояние из-за западных санкций.

Именно от них Путин опасается удара в спину. В то же время Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко и Сергей Чемезов остаются среди окружения Путина и поддерживают его.

США, Европейский Союз и страны Большой семерки объявят новые санкции против России в среду, 6 апреля. По словам президента Штатов Джо Байдена, масштабный пакет повлечет за собой значительные расходы для РФ и заставит ее дальше идти по пути экономической, финансовой и технологической изоляции.