Під нові санкції ЄС можуть потрапити дочки Путіна – ЗМІ

Європейський Союз розглядає запровадження санкцій проти близького оточення президента РФ Володимира Путіна.

За словами голови Офісу президента Андрія Єрмака, який посилається на Bloomberg та WSJ (The Wall Street Journal), цього разу санкції можуть стосуватися двох дочок Путіна – Марії Воронцової та Катерини Тихонової.

У березні Європейський Союз вже запровадив санкції проти 14 олігархів і відомих бізнесменів, які працюють у ключових галузях економіки, забезпечують значне джерело доходу для Росії.

Крім того, Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляв, що такі російські олігархи, як Роман Абрамович, Володимир Потанін, Олег Дерипаска, Михайло Прохоров, Олександр Абрамов і Андрій Мельниченко вже втратили і продовжують втрачати свої активи та статки через західні санкції.

Саме від них Путін побоюється удару в спину. Натомість Юрій Ковальчук, Геннадій Тимченко і Сергій Чемезов залишаються серед оточення Путіна та підтримують його.

США, Європейський Союз та країни Великої сімки оголосять нові санкції проти Росії у середу, 6 квітня. За словами президента Штатів Джо Байдена, масштабний пакет потягне за собою значні витрати для РФ і змусить її далі йти шляхом економічної, фінансової та технологічної ізоляції.