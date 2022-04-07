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Факты / Мир

Разведка Германии перехватила разговоры россиян о расстрелах жителей Бучи

Валентина Летяк редактор ленты
Буча

Федеральная разведывательная служба Германии располагает радиоперехватом разговоров российских солдат, где они обсуждают расстрелы мирных жителей Бучи под Киевом. Накануне она сообщила о своих выводах в зале заседаний Бундестага.

Некоторые радиосообщения касаются убитых украинцев, фотографии которых облетели весь мир. В частности, в одном из разговоров один солдат сказал другому, что они застрелили кого-то на велосипеде.

В другом они говорят о том, что сначала расспрашивали людей, а затем расстреливали.

Российские власти категорически отрицают свою причастность к этим военным преступлениям, однако этому противоречат многочисленные заявления очевидцев, с которыми встречались журналисты немецкого издания SPIEGEL.

В выводах немецкой разведки также говорится, что ключевую роль в зверствах в Буче сыграли вагнеровцы. Очевидцы сообщили, что в начале оккупации там находились молодые солдаты, а затем их заменили другие силы, которые совершали зверства.

Согласно записям разговоров, это не были ни случайные действия, ни действия отдельных солдат, вышедших из-под контроля – это часть стратегии РФ. Они говорили о зверствах, как о своей повседневной жизни. Речь идет о распространении страха среди гражданского населения и подавлении сопротивления.

Немецкая разведка также имеет записи разговоров военных РФ, которые подтверждают подобные преступления и в других городах Украины, в частности в окрестностях осажденного Мариуполя.

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Источник: Spiegel

Фото: УНИАН

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