Розвідка Німеччини перехопила розмови росіян про розстріли мешканців Бучі

Федеральна розвідувальна служба Німеччини має у своєму розпорядженні радіоперехоплення розмов російських солдатів, де вони обговорюють розстріли мирних жителів Бучі під Києвом. Напередодні вона представила свої висновки в залі засідань Бундестагу.

Деякі радіоповідомлення стосуються вбитих українців, фото яких облетіли весь світ. Зокрема, одній із розмов один солдат сказав іншому, що вони застрелили когось на велосипеді.

В іншому – вони говорять про те, що спочатку допитували людей, а потім розстрілювали.

Російська влада відкидає свою причетність до цих воєнних злочинів, проте цьому суперечать численні заяви очевидців, з якими зустрічалися журналісти німецького видання SPIEGEL.

У висновках німецької розвідки також йдеться, що ключову роль у звірствах у Бучі відіграли вагнерівці. Очевидці повідомили, що на початку окупації там були молоді солдати, а потім їх замінили інші сили, які чинили звірства.

Згідно з записами розмов, це були не випадкові дії, не дії окремих солдатів, що вийшли з-під контролю – це частина стратегії РФ. Вони говорили про звірства, як про своє повсякденне життя. Йдеться про поширення страху серед цивільного населення та придушення опору.

Німецька розвідка також має записи розмов військових РФ, які підтверджують подібні злочини і в інших містах України, зокрема на околицях заблокованого Маріуполя.