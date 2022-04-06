По меньшей мере 24 из 82 военных 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Военно-морского флота России, державшие в оккупации Бучу, Ирпень и Гостомель, воевали в Сирии.

Это выяснили журналисты-расследователи, исследовав данные украинской разведки.

Таким образом, на стороне преступного режима Башара Асада фактически воевал каждый третий морской пехотинец Тихоокеанского флота РФ.

Остальные оккупанты не могли участвовать в сирийской войне из-за своего возраста, потому что в 2015 году, когда РФ приняла решение о военном вмешательстве, они еще учились в школе или училищах.

А уже прибыв в 2022 году для участия в боевых действиях в Украину, военные начали хвастаться в соцсетях, что отрезают уши украинцам и угрожают убийствами и издевательствами.

О военных преступлениях РФ в Буче и других городах страны мир узнал 3 апреля, на 39-е сутки полномасштабной войны в Украине, когда туда после освобождения от оккупантов вошли военные и журналисты.

На жуткие фото отреагировало мировое сообщество и немало западных СМИ.

К слову, ведущий аналитик Института изучения войны Мейсон Кларк считает, что российские войска атакуют Мариуполь, где местные жители неделями находятся под бомбежками, по сирийскому сценарию.

За ситуацией на фронте можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Слідство Інфо

Фото: Генштаб ВСУ