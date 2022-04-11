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Факты / Мир

Украина работает над нефтяным эмбарго для РФ, но уже появляются схемы его обхода – Ермак

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Украина работает над нефтяным эмбарго для РФ, но уже появляются схемы его обхода – Ермак

Украина вместе с союзниками готовит новые санкции против России, шестой пакет ограничений уже в разработке. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Однако он подчеркнул, что для Украины важным остается нефтяное эмбарго РФ. Но после его введения могут появляться схемы, которые будут помогать обходить эти санкции.

В частности, об одной из таких схем пишет Washington Post. Издание описывает, как одна из компаний, заявившая об уходе из России, нашла способ продавать российскую нефть с помощью так называемой латвийской смеси.

В этой смеси имеется только 49,99% российского происхождения, а остальные 50,01% поступают из другого места. Поэтому у нефтяного груза технически нет российского происхождения. Как сообщают в СМИ, торговля идет из российского Приморска в латвийский порт Вентспилс, где продукт и смешивают.

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Таковой маневр лежит в базе растущего и непрозрачного рынка смешанного российского дизельного топлива и остальных нефтепродуктов. Его используют для того, чтобы обеспечить поступление продуктов в Европу. Также таким методом якобы удовлетворяют общественное и политическое мнение об отсутствии спонсирования агрессии Путина в Украине.

Однако Андрей Ермак заверил, что Украина уже разрабатывает механизмы контроля таких схем.

Источник: Андрей Ермак

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