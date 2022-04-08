Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 44 день войны
Убили Убили
169 детей
Ранили Ранили
>306 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 480 взрослых
Факты / Мир

Эмбарго на импорт угля и другие ограничения: ЕС утвердил новый пакет санкций против РФ

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Эмбарго на импорт угля и другие ограничения: ЕС утвердил новый пакет санкций против РФ

Европейский Союз утвердил очередной пакет санкций против России. Среди прочего они предусматривают эмбарго на импорт из России угля и других твердых ископаемых энергоносителей с августа 2022 года.

Кроме того, Брюссель запрещает поставки высокотехнологичных товаров в Россию. Новый пакет санкций предусматривает полный запрет в ЕС для транзакций для четырех российских банков, которые составляют 23% доли рынка в российском банковском секторе.

Также пятый санкционный пакет против России предусматривает запрет на:

  • доступ к портам российсиким кораблям (не считая сельскохозяйственных и пищевых грузов, гуманитарной помощи и энергетики);
  • любые российские и белорусские автоперевозки в пределах стран ЕС, в частности на транзит (исключение для фармацевтической, медицинской, сельскохозяйственной и гуманитарной помощи);
  • экспорт авиатоплива, квантовых компьютеров, высокотехнологичной электроники, программного обеспечения и другого оборудования;
  • импорт древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и алкоголя;
  • предоставление России услуг по работе с криптовалютой.

Также в санкционный список будут добавлены ключевые олигархи и бизнесмены, кремлевские чиновники, пропагандисты.

Источник: Совет ЕС

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка