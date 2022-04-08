Европейский Союз утвердил очередной пакет санкций против России. Среди прочего они предусматривают эмбарго на импорт из России угля и других твердых ископаемых энергоносителей с августа 2022 года.

Кроме того, Брюссель запрещает поставки высокотехнологичных товаров в Россию. Новый пакет санкций предусматривает полный запрет в ЕС для транзакций для четырех российских банков, которые составляют 23% доли рынка в российском банковском секторе.

Также пятый санкционный пакет против России предусматривает запрет на:

доступ к портам российсиким кораблям (не считая сельскохозяйственных и пищевых грузов, гуманитарной помощи и энергетики);

любые российские и белорусские автоперевозки в пределах стран ЕС, в частности на транзит (исключение для фармацевтической, медицинской, сельскохозяйственной и гуманитарной помощи);

экспорт авиатоплива, квантовых компьютеров, высокотехнологичной электроники, программного обеспечения и другого оборудования;

импорт древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и алкоголя;

предоставление России услуг по работе с криптовалютой.

Также в санкционный список будут добавлены ключевые олигархи и бизнесмены, кремлевские чиновники, пропагандисты.

Источник: Совет ЕС