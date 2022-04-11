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Україна працює над нафтовим ембарго для РФ, але вже з’являються схеми його обходу – Єрмак

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Україна працює над нафтовим ембарго для РФ, але вже з’являються схеми його обходу – Єрмак

Україна разом із союзниками готує нові санкції проти Росії, шостий пакет обмежень вже в розробці. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Однак він наголосив, що для України важливим лишається нафтове ембарго РФ. Але після його введення можуть зявлятися схеми, які допомагатимуть обходити ці санкції.

Зокрема, про одну з таких схем пише Washington Post. Видання описує, як одна з компаній, яка заявила про відхід з Росії, знайшла спосіб продавати російську нафту за допомогою так званої латвійської суміші.

У цій суміші є лише 49,99% російського походження, а інші 50,01% надходять з іншого місця. Тому нафтовий вантаж технічно не має російського походження. Як повідомляють у ЗМІ, торгівля йде з російського Приморська до латвійського порту Вентспілс, де продукт і змішують.

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Такий маневр лежить в основі зростаючого та непрозорого ринку змішаного російського дизельного палива та інших нафтопродуктів. Його використовують для того, щоб забезпечити надходження продуктів до Європи. Також таким методом нібито задовольняють громадську та політичну думку про відсутність спонсорування агресії Путіна в Україні.

Однак Андрій Єрмак запевнив, що Україна вже опрацьовує механізми контролю таких схем.

Джерело: Андрій Єрмак

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