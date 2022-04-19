Румыния планирует поставить в Украину партию летального оружия из своих резервов.

Как пишет румынское издание Romania Libera, для этого парламент Республики внес правки в законодательство, чтобы поставки вооружения были расширены вне стран-членов НАТО.

– Это решение станет возможным благодаря внесению поправок в законодательство Румынии. Особый указ разработало Министерство обороны страны. Нормативный акт внесет изменения в постановление правительства о “накоплении, вывозе и обновлении резервов, предназначенных для национальной обороны”, — пишет издание.

В документе указывается, что причиной данного решения является полномасштабное вторжение России в Украину.

– После принятия указанных поправок Румыния сможет поставлять вооружение не только странам-партнерам по НАТО, но и потенциальным союзникам Альянса. Как известно, Украина не союзник, при этом находится в статусе партнера НАТО, — говорится в сообщении.

Издание не приводит подробности о типе или количестве вооружения, которое планируется передавать Украине. Впрочем, отмечается, что официальному Киеву будет, скорее всего, предложено оружие бывшего СССР, которым украинские военные умеют умело пользоваться.

Накануне Министерство обороны Японии решило предоставить Украине дроны, а также костюмы и маски ядерной, биологической и химической защиты.

Источник: Romania Libera