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Факты / Мир / Мировые новости

Япония передает Украине дроны и костюмы химзащиты

Юлия Соколова редактор ленты
Костюми хімзахисту

Япония решила предоставить Украине дроны, а также костюмы и маски ядерной, биологической и химической защиты.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Японии (JMOD).

– Минобороны Японии приняло решение о предоставлении правительству Украины костюмов NBC, масок NBC и дронов. Борьба украинцев за защиту своей страны все еще продолжается, поэтому Минобороны Японии будет продолжать нашу максимальную поддержку. За Украину, – говорится в сообщении.

Костюмы NBC предназначены для защиты от прямого контакта и загрязнения радиоактивными, биологическими или химическими веществами, а также защиты от загрязнения радиоактивными материалами и всеми видами излучения.

Как проинформировал в комментарии журналистам министр обороны Японии Нобуо Киси, решение о предоставлении помощи Украине было принято по запросу Киева. Киси уточнил, что дроны и комплекты химзащиты будут отправлены в Украину коммерческими рейсами.

– Мы продолжим оказывать максимальную поддержку украинскому правительству, – заверил министр.

Как отмечают местные СМИ, Япония решила предоставить Киеву комплекты химзащиты на фоне обеспокоенности, что страна-агрессор РФ может применить химическое оружие в Украине.

В начале марта Япония приняла решение о предоставлении Вооруженным силам Украины на безвозмездной основе бронежилетов, шлемов, палаток, зимней одежды, медикаментов, генераторов и оборудования для использования в чрезвычайных ситуациях. Подобный шаг произошел впервые в истории Японии.

Кроме того, Токио продолжает вводить санкции против России из-за полномасштабной войны в Украине. Так, во вторник в рамках экономических санкций Япония начала запрещать импорт 38 товаров из РФ, включая водку и некоторые лесоматериалы.

В конце марта Япония внесла в санкционный список 81 российскую организацию и решила заморозить активы 25 россиян. А впоследствии японское правительство поддержало замораживание активов 398 россиян, в том числе дочерей главы РФ Владимира Путина.

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Источник: Минобороны Японии, Kyodo News, Сергей Корсунский

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Фото: Depositphotos

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