Япония решила предоставить Украине дроны, а также костюмы и маски ядерной, биологической и химической защиты.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Японии (JMOD).

– Минобороны Японии приняло решение о предоставлении правительству Украины костюмов NBC, масок NBC и дронов. Борьба украинцев за защиту своей страны все еще продолжается, поэтому Минобороны Японии будет продолжать нашу максимальную поддержку. За Украину, – говорится в сообщении.

#JMOD decided to newly provide NBC suits, NBC masks and Drones to Ukrainian government. The fight of Ukrainians to defend their country still continues so that JMOD will continue our utmost support. For #Ukraine. pic.twitter.com/Ge5YjawYOM — Japan Ministry of Defense/Self-Defense Forces (@ModJapan_en) April 19, 2022

Костюмы NBC предназначены для защиты от прямого контакта и загрязнения радиоактивными, биологическими или химическими веществами, а также защиты от загрязнения радиоактивными материалами и всеми видами излучения.

Как проинформировал в комментарии журналистам министр обороны Японии Нобуо Киси, решение о предоставлении помощи Украине было принято по запросу Киева. Киси уточнил, что дроны и комплекты химзащиты будут отправлены в Украину коммерческими рейсами.

– Мы продолжим оказывать максимальную поддержку украинскому правительству, – заверил министр.

Как отмечают местные СМИ, Япония решила предоставить Киеву комплекты химзащиты на фоне обеспокоенности, что страна-агрессор РФ может применить химическое оружие в Украине.

В начале марта Япония приняла решение о предоставлении Вооруженным силам Украины на безвозмездной основе бронежилетов, шлемов, палаток, зимней одежды, медикаментов, генераторов и оборудования для использования в чрезвычайных ситуациях. Подобный шаг произошел впервые в истории Японии.

Кроме того, Токио продолжает вводить санкции против России из-за полномасштабной войны в Украине. Так, во вторник в рамках экономических санкций Япония начала запрещать импорт 38 товаров из РФ, включая водку и некоторые лесоматериалы.

В конце марта Япония внесла в санкционный список 81 российскую организацию и решила заморозить активы 25 россиян. А впоследствии японское правительство поддержало замораживание активов 398 россиян, в том числе дочерей главы РФ Владимира Путина.

Источник: Минобороны Японии, Kyodo News, Сергей Корсунский