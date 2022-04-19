Румунія планує поставити до України партію летальної зброї зі своїх резервів.

Як пише румунське видання Romania Libera, для цього парламент Республіки вніс правки до законодавства, щоб постачання озброєння було розширено поза країни-члени НАТО.

– Це рішення стане можливим завдяки внесенню поправок до законодавства Румунії. Спеціальний указ розробило Міністерство оборони країни. Нормативний акт внесе зміни до постанови уряду про “накопичення, вивезення та оновлення резервів, призначених для національної оборони”, – пише видання.

У документі вказується, що причиною згаданого рішення є повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

– Після прийняття зазначених поправок Румунія зможе постачати озброєння не лише країнам-партнерам по НАТО, а й потенційним союзникам Альянсу. Як відомо, Україна не є союзником, при цьому перебуває у статусі партнера НАТО, – йдеться у повідомленні.

Видання не наводить подробиці щодо типу чи кількості озброєння, яке планується передавати Україні. Втім зазначається, що офіційному Києву буде, скоріш за все, запропоновано зброю колишнього СРСР, яким українські військові вміють вправно користуватись.

Напередодні Міністерство оборони Японії вирішило надати Україні дрони, а також костюми та маски ядерного, біологічного та хімічного захисту.

Джерело: Romania Libera