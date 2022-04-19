Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 57 день війни
Вбили Вбили
208 дітей
Поранили Поранили
>376 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 224 дорослих
Факти / Світ

Парламент Румунії вніс правки в законодавство, щоб передати Україні летальну зброю

Ілля Нежигай редактор стрічки
Парламент Румунії вніс правки в законодавство, щоб передати Україні летальну зброю

Румунія планує поставити до України партію летальної зброї зі своїх резервів.

Як пише румунське видання Romania Libera, для цього парламент Республіки вніс правки до законодавства, щоб постачання озброєння було розширено поза країни-члени НАТО.

– Це рішення стане можливим завдяки внесенню поправок до законодавства Румунії. Спеціальний указ розробило Міністерство оборони країни. Нормативний акт внесе зміни до постанови уряду про “накопичення, вивезення та оновлення резервів, призначених для національної оборони”, – пише видання.

У документі вказується, що причиною згаданого рішення є повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

– Після прийняття зазначених поправок Румунія зможе постачати озброєння не лише країнам-партнерам по НАТО, а й потенційним союзникам Альянсу. Як відомо, Україна не є союзником, при цьому перебуває у статусі партнера НАТО, – йдеться у повідомленні.

Видання не наводить подробиці щодо типу чи кількості озброєння, яке планується передавати Україні. Втім зазначається, що офіційному Києву буде, скоріш за все, запропоновано зброю колишнього СРСР, яким українські військові вміють вправно користуватись.

Напередодні Міністерство оборони Японії вирішило надати Україні дрони, а також костюми та маски ядерного, біологічного та хімічного захисту.

Джерело: Romania Libera

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка