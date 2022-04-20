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Факты / Мир

Для низколетящих вертолетов и самолетов противника: зенитно-ракетный комплекс Мистраль, характеристики

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
мистраль

Правительство Норвегии безвозмездно передаст Вооруженным силам Украины партию переносных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Мистраль. Об этом заявил министр обороны страны Бьорн Арильд Грам, его слова приводит сайт профильного ведомства.

— Конфликт в Украине может затянуться, и страна зависит от международной поддержки, чтобы противостоять российской агрессии. Поэтому правительство приняло решение подарить Украине ЗРК Мистраль, — отметил министр обороны Норвегии.

По его словам, ЗРК Мистраль — это эффективное оружие, которое уже используется на флоте, и которое принесет большую пользу Украине.

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Это подтвердил сегодня, 20 апреля, и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

— Хорошие новости утром. Норвегия приняла решение направить Украине около 100 зенитно-ракетных комплексов Мистраль, сообщило Министерство обороны страны, — написал он в своем Telegram-канале.

Мистраль — переносной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих вертолетов и самолетов противника. Разработан во Франции компанией MBDA.

В 1987 году Мистраль принят на вооружение сухопутных войск Франции. В 2000 году принят на вооружение и поставляется на экспорт усовершенствованный вариант Мистраль-2 с инфракрасной головкой самонаведения. Обе модификации стоят на вооружении 25 стран мира.

К разработчикам предъявлялись требования по абсолютной унификации с единой ракетой для всех типов носителей.

На данный момент произведено более 160 тыс. комплексов различных модификаций.

Тактико-технические характеристики:

  • длина (ракеты): 1,8 м;
  • масса (ракеты): 19 кг;
  • масса (пусковой установки): 24 кг;
  • макс. скорость: 800 м/с;
  • дальность стрельбы: 500-6 000 м;
  • масса боевой части: 3 кг;
  • тип боевой части: осколочная с готовыми (приблизительно 1 800 шт.) осколками сферической формы из вольфрамового сплава, взрыватель неконтактный лазерный.

Источник: Минобороны Норвегии, по материалам СМИ

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