С 24 февраля по 20 апреля, пока продолжается полномасштабная война в Украине, армия РФ потеряла около 20,9 тыс. личного состава.

За сутки украинские защитники ликвидировали сотню российских военных.

Недосчитались российские военные также 24 боевых бронированных машин, 13 танков, девяти автомобилей, пяти единиц артиллерийских систем и четырех единиц реактивных систем залпового огня.

В небе над Украиной Вооруженные силы Украины, кроме того, уничтожили два самолета и семь беспилотников.

За время полномасштабной войны в Украине РФ потеряла:

около 20,9 тыс. личного состава, +100

815 танков, +13

2 087 боевых бронированных машин, +24

391 единицу артиллерийских систем, +5

136 единиц реактивных систем залпового огня, +4

67 единиц средств противовоздушной обороны,

171 самолет, +2

150 вертолетов,

1 504 единицы автомобильной техники, +9

8 кораблей (катеров),

76 цистерн с горюче-смазочными материалами,

165 беспилотников оперативно-тактического уровня, +7

27 единиц специальной техники,

4 пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 56-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Минобороны Украины

Фото: Генштаб ВСУ