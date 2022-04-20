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Факти / Світ

Для низьколітаючих вертольотів та літаків противника: зенітно-ракетний комплекс Містраль, характеристики

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
мистраль

Уряд Норвегії безоплатно передасть Збройним силам України партію переносних зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) Містраль. Про це заявив міністр оборони країни Бьорн Арільд Грам, його слова наводить сайт профільного відомства.

– Конфлікт в Україні може затягнутися, і країна залежить від міжнародної підтримки, щоб протистояти російській агресії. Тому уряд ухвалив рішення подарувати Україні ЗРК Містраль, – зазначив міністр оборони Норвегії.

За його словами, ЗРК Містраль – це ефективна зброя, яка вже використовується на флоті, і яка принесе велику користь Україні.

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Це підтвердив сьогодні, 20 квітня, і керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

– Хороші новини вранці. Норвегія ухвалила рішення направити Україні близько 100 зенітно-ракетних комплексів Містраль, повідомило Міністерство оборони країни, – написав він у своєму Telegram-каналі.

Містраль – переносний зенітний ракетний комплекс, призначений для ураження низьколітаючих вертольотів і літаків противника. Розроблений у Франції компанією MBDA.

У 1987 році Містраль прийнятий на озброєння сухопутних військ Франції. У 2000 році прийнятий на озброєння і поставляється на експорт вдосконалений варіант Містраль-2 з інфрачервоною головкою самонаведення. Обидві модифікації стоять на озброєнні 25 країн світу.

До розробників пред’являлися вимоги щодо абсолютної уніфікації з єдиною ракетою для всіх типів носіїв.

Наразі вироблено понад 160 тис. комплексів різних модифікацій.

Тактико-технічні характеристики:

  • довжина (ракети): 1,8 м;
  • маса (ракети): 19 кг;
  • маса (пускової установки): 24 кг;
  • макс. швидкість: 800 м/с;
  • дальність стрільби: 500 – 6 000 м;
  • маса бойової частини: 3 кг;
  • тип бойової частини: осколкова з готовими (приблизно 1 800 шт.) осколками сферичної форми з вольфрамового сплаву, детонатор – неконтактний лазерний.

Джерело: Міноборони Норвегії, за матеріалами ЗМІ

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