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Факты / Мир

Решили не обижать волосатую свинью: в зоопарке Баварии кабану Путину решили дать другое имя

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
кабан

Администрация парка дикой природы в Баварии решила сменить имя кабана, которого из-за его русского генетического наследия назвали Путиным. Причиной смены имени волосатой свиньи стало вероломное вторжение российских войск на территорию Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы парка в Facebook.

— Наконец-то время пришло! После демократического голосования найдено новое почетное имя для нашего величавого российского кабана! Чтобы официально закрепить это, мы хотели бы провести торжественную церемонию, — сообщают работники.

Оператор парка, расположенного недалеко от города Мельмайзель, сказал, что назвал кабана в честь президента России Владимира Путина три года назад, поскольку животное было выведено от чистопородного кабана из России.

По его словам, при весе почти 200 кг свинья весила примерно в три раза больше, чем те, которые обычно встречаются в Германии.

Но в последнее время всякий раз, когда оператору приходилось устраивать перекличку кабана для посетителей, у него по спине пробегали мурашки при упоминании Путина, учитывая войну, разворачивающуюся в Украине. Он также беспокоился о том, как будут себя чувствовать украинские гости.

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Вскоре он пришел к выводу, что ни одна свинья не заслуживает такого жуткого прозвища. Потому парк объявил в социальных сетях о поиске нового имени. Поступило около 2 700 предложений, и Эберхофер — имя полицейского из популярной серии баварских книг, — победил в голосовании.

Кабан был переименован во вторник, 19 апреля, на церемонии, которая включала торт из марципана и бисквита, украшенный пятью розовыми улыбающимися свиньями.

Источник: Facebook

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