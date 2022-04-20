Адміністрація парку дикої природи в Баварії вирішила змінити ім’я кабана, якого через його російську генетичну спадщину назвали Путіним. Причиною зміни імені волохатої свині стало віроломне вторгнення російських військ на територію України.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби парку в Facebook.

– Нарешті час настав! Після демократичного голосування знайдено нове почесне ім’я для нашого величавого російського кабана! Щоб офіційно закріпити це, ми хотіли б провести урочисту церемонію, – повідомляють працівники.

Оператор парку, розташованого недалеко від міста Мельмайзель, сказав, що назвав кабана на честь президента Росії Володимира Путіна три роки тому, оскільки тварина була виведена від чистопородного кабана з Росії.

За його словами, при вазі майже 200 кг свиня важила приблизно втричі більше, ніж ті, які зазвичай зустрічаються в Німеччині.

Але останнім часом щоразу, коли оператору доводилося влаштовувати перекличку кабана для відвідувачів, у нього по спині пробігали мурашки при згадці Путіна, враховуючи війну, що розгортається в Україні. Він також непокоївся про те, як будуть себе почувати українські гості.

Незабаром він дійшов висновку, що жодна свиня не заслуговує такого моторошного прізвиська. Тому парк оголосив у соціальних мережах про пошук нового імені. Надійшло близько 2 700 пропозицій, і Еберхофер – ім’я поліцейського з популярної серії баварських книг, – переміг у голосуванні.

Кабан був перейменований у вівторок, 19 квітня, на церемонії, яка включала торт з марципану і бісквіта, прикрашений п’ятьма рожевими усміхненими свинями.

Джерело: Facebook