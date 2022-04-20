Украинские военные ликвидировали Мишу Чечена (Михаила Кищика) – одного из главарей боевиков самопровозглашенной “ЛНР”.

О его смерти сообщил так называемый глава правительства так называемой ЛНР Сергей Козлов. Украинские защитники ликвидировали Мишу Чечена во время боев за Кременную в Луганской области.

Михаил Кищик (таким было его настоящее имя) воевал против Украины еще с 2014 года. Он возглавлял “казачий батальон” боевиков Атаман.

Его так называемое подразделение неоднократно обвинялось в мародерстве на тех территориях, которые занимал батальон.

18 апреля глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты вошли в Кременную. По его словам, захватчики завезли в город много техники, начались уличные бои.

Также Сергей Гайдай 19 апреля сообщил, что российские войска продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру в Луганской области, в том числе жилые дома. Больше всего разрушений в городе Кременная.