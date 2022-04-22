Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 57 день войны
Убили Убили
208 детей
Ранили Ранили
>376 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 224 взрослых
Факты / Мир

В США разработали беспилотник для Украины, похожий на Switchblade

Марта Бондаренко редактор ленты
В США разработали беспилотник для Украины, похожий на Switchblade

Пентагон передаст Украине новый беспилотник, разработанный ВВС США, который отлично соответствует потребностям украинских вооруженных сил.

Об этом сообщает профильное издание Air Force Magazine.

Отмечается, что США поставят Украине не менее 121 новой тактической системы Phoenix Ghost (Призрак Феникса) в рамках нового пакета военной помощи в размере 800 млн долларов.

По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, этот беспилотник разрабатывался до вторжения России.

— ВВС работали над ним, и, обсуждая с украинской стороной ее потребности. Мы рассчитывали, что эта система очень хорошо удовлетворит их потребности, особенно на востоке Украины, — сказал он.

Точные возможности Phoenix Ghost держатся в секрете. По словам Кирби, беспилотник похож на дрон-камикадзе Switchblade, который США уже поставили Украине.

Phoenix Ghost предназначен для тактических операций и для атаки целей.

— Он, как и почти все беспилотные авиационные комплексы, разумеется, имеет оптику. Таким образом, его также можно использовать для разведки, но его основные функции сосредоточены на атаке, — сказал Кирби.

Позже пресс-секретарь добавил, что дрон — это односторонняя система, а это означает, что он не предназначен для восстановления.

С момента начала масштабной войны в Украине Минобороны США предоставило военную помощь на сумму 3,4 млрд долларов, в том числе еще один пакет на 800 млн долларов в середине марта, а затем еще 100 млн долларов в начале апреля.

Помимо Switchblades и нового Phoenix Ghost, Министерство обороны США также предоставило зенитные ракеты Stinger, противотанковые ракеты Javelin, вертолеты Ми-17, бронеавтомобили Humvee, артиллерию и миллионы патронов к стрелковому оружию и гранатам.

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: CNN

Фото: Getty Images

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка