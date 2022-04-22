Пентагон передаст Украине новый беспилотник, разработанный ВВС США, который отлично соответствует потребностям украинских вооруженных сил.

Об этом сообщает профильное издание Air Force Magazine.

Отмечается, что США поставят Украине не менее 121 новой тактической системы Phoenix Ghost (Призрак Феникса) в рамках нового пакета военной помощи в размере 800 млн долларов.

По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, этот беспилотник разрабатывался до вторжения России.

— ВВС работали над ним, и, обсуждая с украинской стороной ее потребности. Мы рассчитывали, что эта система очень хорошо удовлетворит их потребности, особенно на востоке Украины, — сказал он.

Точные возможности Phoenix Ghost держатся в секрете. По словам Кирби, беспилотник похож на дрон-камикадзе Switchblade, который США уже поставили Украине.

Phoenix Ghost предназначен для тактических операций и для атаки целей.

— Он, как и почти все беспилотные авиационные комплексы, разумеется, имеет оптику. Таким образом, его также можно использовать для разведки, но его основные функции сосредоточены на атаке, — сказал Кирби.

Позже пресс-секретарь добавил, что дрон — это односторонняя система, а это означает, что он не предназначен для восстановления.

С момента начала масштабной войны в Украине Минобороны США предоставило военную помощь на сумму 3,4 млрд долларов, в том числе еще один пакет на 800 млн долларов в середине марта, а затем еще 100 млн долларов в начале апреля.

Помимо Switchblades и нового Phoenix Ghost, Министерство обороны США также предоставило зенитные ракеты Stinger, противотанковые ракеты Javelin, вертолеты Ми-17, бронеавтомобили Humvee, артиллерию и миллионы патронов к стрелковому оружию и гранатам.