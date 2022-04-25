Вера в победу и наша поддержка поможет Украине выиграть войну – глава Пентагона

С верой в победу и надлежащим оборудованием и поддержкой Украина обязательно выиграет войну с Россией, убежден глава Пентагона Ллойд Остин.

После визита в Киев он заявил журналистам, что первый шаг к победе – вера в то, что ты можешь победить.

– И потому они верят, что могут победить. Мы верим, что они могут одержать победу, если у них будет правильное оборудование, правильная поддержка. Мы собираемся сделать все, что в наших силах, и продолжим это делать, – подчеркнул министр обороны США.

Президент Владимир Зеленский после вчерашнего визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Минобороны США Ллойда Остина заявил, что ключевым вопросом продолжавшихся более трех часов переговоров было оказание помощи Украине.

По его словам, во время встречи с американской стороной были согласованы дальнейшие шаги по укреплению Вооруженных сил Украины и удовлетворению всех приоритетных потребностей украинской армии.