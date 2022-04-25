Віра у перемогу та наша підтримка допоможе Україні виграти війну – глава Пентагону

З вірою в перемогу та належним обладнанням і підтримкою Україна обов’язково виграє війну з Росією, переконаний глава Пентагону Ллойд Остін.

Після візиту до Києва він заявив журналістам, що перший крок до перемоги – це віра в те, що ти можеш перемогти.

– І тому вони вірять, що можуть перемогти. Ми віримо, що вони можуть перемогти, якщо у них буде правильне обладнання, правильна підтримка. Ми збираємося зробити все, що в наших силах, і продовжимо це робити, – наголосив міністр оборони США.

Президент Володимир Зеленський після вчорашнього візиту до Києва держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави Міноборони США Ллойда Остіна заявив, що ключовим питанням переговорів, які тривали понад три години, було надання допомоги Україні.

За його словами, під час зустрічі з американською стороною були узгоджені подальші кроки для зміцнення Збройних сил України та задоволення всіх пріоритетних потреб української армії.