Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 61 день війни
Вбили Вбили
215 дітей
Поранили Поранили
>391 дитину
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 224 дорослих
Факти / Світ

Віра у перемогу та наша підтримка допоможе Україні виграти війну – глава Пентагону

Валентина Летяк редакторка стрічки
Ллойд Остін Остин

З вірою в перемогу та належним обладнанням і підтримкою Україна обов’язково виграє війну з Росією, переконаний глава Пентагону Ллойд Остін.

Після візиту до Києва він заявив журналістам, що перший крок до перемоги – це віра в те, що ти можеш перемогти.

– І тому вони вірять, що можуть перемогти. Ми віримо, що вони можуть перемогти, якщо у них буде правильне обладнання, правильна підтримка. Ми збираємося зробити все, що в наших силах, і продовжимо це робити, – наголосив міністр оборони США.

Президент Володимир Зеленський після вчорашнього візиту до Києва держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави Міноборони США Ллойда Остіна заявив, що ключовим питанням переговорів, які тривали понад три години, було надання допомоги Україні.

За його словами, під час зустрічі з американською стороною були узгоджені подальші кроки для зміцнення Збройних сил України та задоволення всіх пріоритетних потреб української армії.

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: CNN

Фото: Getty Images

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка