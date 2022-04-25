Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ключевых темах вчерашних переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой Пентагона Ллойдом Остином, которые находились с визитом в Киеве.

О деталях глава государства проинформировал в своем видеообращении. По словам Зеленского, переговоры длились более трех часов, а ключевым вопросом было предоставление помощи Украине.

– Помощь Украине была вопросом номер один на переговорах с представителями США, которые вчера прибыли в Киев… Наши переговоры с ними были достаточно длительными, более трех часов, и содержательными. Обнадеживающими и, что важно, результативными… Мы одинаково с Соединенными Штатами понимаем: когда демократия выигрывает в одной стране, она выигрывает по всему миру. Когда свободу защищают в одной стране, ее защищают по всему миру, — подчеркнул Зеленский.

Президент уточнил, что в ходе переговоров с американской стороной были согласованы дальнейшие шаги по укреплению Вооруженных сил Украины и удовлетворению всех приоритетных потребностей украинской армии.

Поднимался и вопрос подготовки к министерской встрече в Германии, которая запланирована на вторник. По словам Зеленского, там соберутся 40 министров обороны стран-партнеров Украины.

– Ключевой вопрос – защита Украины, защита свободы на востоке Европы, – уточнил президент.

Еще одна тема, которая обсуждалась на встрече с Блинкеном и Остином, – пути усиления антироссийских санкций. Украина передала партнерам специальный план по усилению санкций против РФ, разработанный международной экспертной группой под руководством главы Офиса президента Андрея Ермака и американского дипломата Майкла Макфола.

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– Тот факт, что РФ не ищет мира и демонстративно убивает даже на Пасху, свидетельствует о том, что нужно большее санкционное давление. Нужно перекрыть все возможности для России обходить санкции, – рассказал Зеленский.

Еще одним пунктом переговоров была финансовая поддержка Украины.

– Когда тирания имеет колоссальный финансовый ресурс от экспорта нефти и газа, вопрос финансовой поддержки свободы становится жизненно важным. Услышал полное понимание этой позиции от американских друзей. Не только в контексте помощи Украине сейчас, во время войны, но и для послевоенного восстановления, – отметил Зеленский.

Также поднимался вопрос о гарантиях безопасности для Украины. Зеленский выразил уверенность, что США могут стать лидером среди стран-гарантов безопасности нашего государства.

Зеленский подтвердил, что Вашингтон намерен в ближайшее время вернуть в Киев посольство США. Кроме того, состоится назначение нового посла США в Украине.

Ранее об итогах встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром обороны США Ллойдом Остином сообщили в Офисе президента Украины. В ОПУ отметили, что в ходе переговоров обсуждался мирный процесс и перспективы усиления антивоенной коалиции. Отмечалось, что Украина видит США лидером будущих стран-гарантов безопасности нашего государства.