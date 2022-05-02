Три страны ЕС отозвали вето на нефтяное эмбарго против России — ZDF

Страны Евросоюза Венгрия, Австрия и Словакия отозвали свое вето на введение нефтяного эмбарго против России.

Ранее эти страны блокировали нефтяные санкции из-за высокой зависимости от поставок этого сырья из России. Об этом сообщает ZDF со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что некоторые вопросы относительно новых санкций, в частности переходные периоды, все еще остаются открытыми.

— Вероятно, решение об эмбарго должно быть принято в течение ближайших нескольких дней, но реализовано только в ближайшие несколько месяцев, – сказал корреспондент ZDF в Брюсселе Флориан Нойханн.

По словам европейского дипломата, решающим фактором стало заявление правительства Германии о поддержке введения нефтяного эмбарго против России.