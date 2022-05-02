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Факты / Украина

В портах Украины из-за войны заблокировано почти 4,5 млн тонн зерна

Марта Бондаренко редактор ленты
В портах Украины из-за войны заблокировано почти 4,5 млн тонн зерна

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) предупреждает, что почти 4,5 млн тонн зерна находятся в украинских портах и на суднах, и из-за военных действий зерно невозможно экспортировать.

Об этом немецкому агентству сообщил директор Всемирной продовольственной программы ООН в Германии Мартин Фрик.

По его словам, застрявшее в украинских портах зерно серьезно повлияло на способность ООН доставлять гуманитарную помощь странам по всему миру.

— В настоящее время почти 4,5 млн тонн зерна застряли в украинских портах и ​​на судах и не могут быть использованы, — сказал Мартин Фрик.

Экспорт продуктов питания практически невозможен, так как украинские порты и морские пути в Украину недоступны из-за российского военного вторжения.

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Украина является одним из крупнейших в мире производителей пшеницы, а также крупным производителем кукурузы.

— Многие страны зависят от дешевой пшеницы из Украины. Зерно также имеет решающее значение для глобальной продовольственной помощи. Украинская еда срочно нужна миру, — сказал Фрик.

Он добавил, что голод не должен быть оружием.

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По словам директора ВПП ООН в Германии, на сегодняшний день ВПП предоставила продовольственную помощь примерно 2,5 млн украинцев, большинство из которых в самой Украине и несколько сотен тысяч в Молдове.

Ранее МИД Украины назвал действия российских захватчиков, отбирающих урожай у фермеров и вывозящих его в Россию, продолжением преступной политики советской власти.

Источник: DPA

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Фото: Pexels

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