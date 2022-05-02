Три країни ЄС відкликали вето на нафтове ембарго проти РФ – ZDF

Угорщина, Австрія та Словаччина відкликали своє вето на запровадження нафтового ембарго проти Росії.

Раніше ці країни блокували нафтові санкції через високу залежність від постачання цієї сировини з Росії. Про це повідомляє ZDF з посиланням на свої джерела.

Зазначається, що деякі питання щодо нових санкцій, зокрема перехідні періоди, все ще залишаються відкритими.

– Ймовірно, рішення про ембарго має бути ухвалене протягом найближчих кількох днів, але реалізовано лише протягом найближчих кількох місяців, – сказав кореспондент ZDF у Брюсселі Флоріан Нойханн.

За словами європейського дипломата, вирішальним чинником стала заява уряду Німеччини щодо підтримки запровадження нафтового ембарго проти Росії.