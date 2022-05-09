Военный аналитик Майкл Кларк, профессор оборонных исследований в Королевском колледже Лондона, считает, что войну в Украине Путин не может выиграть ни в каком значимом смысле.

Об этом Кларк рассказал в интервью BBC News.

По его словам, военные успехи Путина по всему миру после 2008 года были достигнуты за счет использования небольших подразделений элитных войск, наемников и местных ополченцев при поддержке с российской авиацией.

Это дало Москве значительные рычаги воздействия во время интервенций в Грузии, Нагорном Карабахе, Сирии, Ливии, Мали и дважды в Украине в течение 2014 года, сначала при незаконной аннексии Крыма, а затем при создании самопровозглашенных “ЛНР” и “ДНР”.

В каждом случае Россия действовала быстро и безжалостно так, как западный мир был не в состоянии противостоять, кроме как введением санкций.

В феврале 2022 года Путин решил, что примерно за 72 часа сможет захватить государственную власть в стране с населением более 42 миллионов человек, занимающей вторую по величине территорию в Европе.

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Военный эксперт называет это удивительной и безрассудной авантюрой, которая полностью провалилась в первую решающую неделю.

Потерпев неудачу с планом А по захвату правительства в Киеве, Москва затем переключилась на план Б. Это был более маневренный военный подход к окружению Киева и наступлению на другие украинские города — Чернигов, Сумы, Харьков, Донецк, Мариуполь и Николаев и просто подавить украинское вооруженное сопротивление, а самому Киеву грозила бы капитуляция или уничтожение.

Но это тоже не удалось.

Херсон стал единственным крупным городом, который попал под контроль России и с тех пор продолжает сопротивляться.

— Дело в том, что русские силы были слишком малы, чтобы господствовать над такой большой страной; они работали очень плохо по целому ряду причин; у них плохое командование и они были рассредоточены по четырем отдельным фронтам, от Киева до Николаева, без единого командующего, — отмечает Майкл Кларк.

Военный аналитик подчеркивает, что российским войскам противостоит решительная и хорошо обученная украинская армия, которая сражается с врагом до упора.

И тогда Россия перешла к плану В, который заключается в том, чтобы отказаться от Киева и севера страны, вместо этого сосредоточив все свои силы для крупного наступления в районе Донбасса и на юге Украины, возможно, до Одессы — фактически закрыть страну от выхода к морю.

Именно это сейчас и пытается сделать РФ.

Российское наступление началось неравномерно, и украинские объединенные силы сдерживали российское наступление далеко от тех рубежей, которых к настоящему времени хотело достичь российское командование. Украинцы выиграли себе драгоценное время. Сейчас же каждая сторона пытается ввести свою тяжелую боевую технику.

Однако то, что происходит сейчас на Донбассе, дает Путину выбор между различными типами поражения.

Если битва зайдет в тупик осенью, лидеру Кремля будет нечего показать после стольких потерь. Если ВСУ удастся выбросить войска РФ со своей территории, то тем более.

— И даже если россиянам удастся захватить весь Донбасс и весь юг, им все равно придется и далее силой удерживать эти территории, — считает Майкл Кларк.

По его мнению, любой значительный военный успех России, скорее всего, приведет к крупному бессрочному мятежу в областях Украины.

Так или иначе, России придется продолжать воевать в Украине либо против населения, либо против украинской армии, или против них вместе.

Пути назад лично для Владимира Путина уже нет — его могут даже объявить военным преступником.

— Его единственная политическая стратегия состоит в том, чтобы превратить войну в Украине во что-то другое — якобы это часть борьбы за самовыживание России против “нацистов” и “империалистов” Запада, которые лишь только ждут шанса свергнуть Россию, — отмечает Кларк.

По его мнению, Путину очень удобно играть с опасной идеей, что России якобы грозит “Великая Отечественная война 2.0” с остальной Европой.