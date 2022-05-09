Воєнний аналітик Майкл Кларк, професор оборонних досліджень у Королівському коледжі Лондона, вважає, що війну в Україні Путін не може виграти в жодному суттєвому сенсі.

Про це Кларк розповів в інтерв’ю ВВС News.

За його словами, воєнних успіхів Путін по всьому світу після 2008 року досягав шляхом залучення невеликих підрозділів елітних військ, найманців та бойовиків за підтримки російської авіації.

Це дало Москві значні важелі впливу під час інтервенцій у Грузії, Нагірному Карабаху, Сирії, Лівії, Малі та двічі в Україні протягом 2014 року, спочатку незаконної анексії Криму, а потім під час створення самопроголошених “ЛНР” та “ДНР”.

У кожному разі Росія діяла швидко і безжально, адже західний світ не міг протистояти, окрім як запровадженням санкцій.

У лютому 2022 року Путін вирішив, що приблизно за 72 години зможе захопити державну владу в країні з населенням понад 42 мільйони людей, яка займає другу за величиною територію в Європі.

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Військовий експерт називає це дивною та безрозсудною авантюрою, яка повністю провалилася у перший вирішальний тиждень.

Зазнавши невдачі з планом А щодо захоплення уряду в Києві, Москва потім переключилася на план Б. Це був більш маневровий військовий підхід до оточення Києва та наступу на інші українські міста – Чернігів, Суми, Харків, Донецьк, Маріуполь та Миколаїв та просто придушити український озброєний опір, а самому Києву загрожувала б капітуляція чи знищення.

Але це також не вдалося.

Херсон став єдиним великим містом, яке потрапило під контроль Росії й з того часу продовжує чинити опір.

– Річ у тому, що російські сили були надто малі, щоб панувати над такою великою країною; у них погане командування, їх розосередили за чотирма окремими напрямками, від Києва до Миколаєва, без жодного командувача, — зазначає Майкл Кларк.

Військовий аналітик наголошує, що російським військам протистоїть рішуча та добре навчена українська армія, яка бореться з ворогом до упору.

І тоді Росія перейшла до плану В, який полягає в тому, щоб відмовитися від Києва та півночі країни, натомість зосередивши всі свої сили для великого наступу в районі Донбасу та на півдні України, можливо, до Одеси – фактично закрити країну від виходу до моря.

Саме це зараз і намагається зробити РФ.

Російський наступ почався нерівномірно, і українські об’єднані сили стримували російський наступ далеко від тих рубежів, яких на сьогодні хотіло досягти російське командування. Українці виграли собі дорогоцінний час.

Проте те, що відбувається зараз на Донбасі, дає Путіну вибір між різними типами поразки.

Якщо битва зайде в безвихідь восени, лідеру Кремля нічого буде показати після стількох втрат. Якщо ЗСУ вдасться викинути війська РФ зі своєї території, то тим більше.

– І навіть якщо росіянам вдасться захопити весь Донбас і весь південь, їм все одно доведеться й надалі силоміць утримувати ці території, – вважає Майкл Кларк.

На його думку, будь-який значний військовий успіх Росії, найімовірніше, призведе до великого безстрокового заколоту в областях України.

Так чи інакше Росії доведеться продовжувати воювати в Україні або проти населення, або проти української армії, або проти них разом.

Дороги назад особисто для Володимира Путіна вже немає – його можуть навіть оголосити воєнним злочинцем.

– Його єдина політична стратегія полягає в тому, щоб перетворити війну в Україні на щось інше – нібито це частина боротьби за самовиживання Росії проти “нацистів” та “імперіалістів” Заходу, які тільки-но й чекають шансу повалити Росію, – зазначає Кларк.

На його думку, Путіну дуже зручно грати з небезпечною ідеєю, що Росії нібито загрожує “Велика Вітчизняна війна 2.0” з рештою Європи.