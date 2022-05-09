Ждать ли от Кремля мобилизацию в РФ на 9 мая — мнение военных экспертов

Несмотря на то, что блицкрига России в Украине не случилось, а так называя путинская “спецоперация” хоть еще и не окончена, но уже, по мнению ряда международных экспертов, политиков, да и всего цивилизованного мира, обречена на поражение — Кремль все равно ведет подготовку к 9 мая.

Каким победобесие будет в этом году, и как президент РФ Владимир Путин планирует выкручиваться после провального первого этапа войны — в материале Фактов ICTV рассказали военные эксперты.

Известно, что 9-е мая для Кремля является сакральной датой, ведь парад всегда был способом, во-первых, показать свою мощь, а, во-вторых, сыграть на чувствах простых россиян, которым современная путинская Россия мало что может предложить, кроме как власти не принадлежащей и уже оскверненной памяти о победе предков во Второй мировой войне.

Однако в этом году в Кремле заявили, что зарубежных гостей звать не собираются, включая самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Военный эксперт Михаил Самусь считает, что беларуский правитель пытается отстраниться от действий президента РФ.

— Лукашенко сам мог не поехать на самом деле. По моим данным, он уже длительное время пытается вести сепаратные переговоры с представителями Запада, с Европой. Даже к США пытался выходить. Он попытается каким-то образом выкрутиться, — сказал эксперт.

По мнению Самуся, у Лукашенко ожидается свой парад победы, где он расскажет, что Беларуси война не нужна, а в Украине должен как можно скорее наступить мир.

Эксперты считают, что в этом году парад к 9-му мая в России как никогда ориентирован именно на внутреннего потребителя. В частности, из-за того, что чуть ли не основная цель грядущего мероприятия — убедить россиян в том, что все якобы по-прежнему идет по плану.

— Замазывание реальности, которая происходит на фронте с Украиной, и вместо этого будет массированное победобесие, которое будет больше выпячивать, контрастировать как раз то, что происходило во время Второй мировой войны вместо того, что происходит сейчас, — считает Михаил Самусь.

Другой военный эксперт, Олег Жданов, считает, что Владимир Путин может попытаться похвастаться на параде теми “успехами”, которые уже успел заполучить за время своего вторжения в Украину.

— Он взял юго-восток, он взял Северо-крымский канал. Вода в Крым идет полным ходом, уже рисовые поля заполняются за Джанкоем. Он взял самую крупную в Европе атомную электростанцию — контролирует, в том числе, и нашу территорию по снабжению электроэнергии. Да, он не смог выполнить задачу-обещание освободить Донбасс, как он говорил — вот это для него главный проигрыш политический, — считает Жданов.

По его мнению, главным достижением, которое покажут в России на День победы, станет Мариуполь.

— Причем, это не будет зависеть от того смогут они выбить наших бойцов с Азовстали или нет, но какое-то праздничное мероприятие в центре города устроят, — считает Олег Жданов.

О подготовке Мариуполя к Дню победы свидетельствуют как сообщения Главного управления разведки при Минобороны Украины, так и косвенные свидетельства со стороны Дмитрия Пескова. Ожидается, что Кремль хочет провести так называемый “парад пленных” в оккупированном Мариуполе, ради чего почти 2 тыс. военнопленных украинцев переоденут в форму ВСУ, сообщал раньше советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Однако военные эксперты считают, что от “парада пленных” все же откажутся.

— Это тягчайшее военное преступление. И, если он это покажет на весь мир, фактически, признается в этом преступлении. Это будет доказательство для международного трибунала, поэтому вряд ли. А вот то, что допустим там какие-то войска промаршируют и они покажут как “радостно” жители встречают своих освободителей — вот это может стать основным сюжетом, — считает Олег Жданов.

Касательно парада в Москве, то по мнению экспертов шествие техники по Красной площади незначительно просядет в количестве, однако обыватели вряд ли это заметят.

— У них просел очень сильно парад сухопутных войск. Там 30% техники будет отсутствовать на параде. Так они сделали упор на что? На воздушный парад. Эйфория праздника, как мы это называем победобесия, будет полным ходом. А вот после 9 мая путин начнет делать оргвыводы среди военных и разбираться, рубить головы, почему его так подвели, не выполнили его задачи, — считает Олег Жданов.

Михаил Самусь считает, что парад 9 мая в этом году мало чем будет отличаться от прошлогоднего. Однако парада в следующем году уже может и не быть, считает он.

— Как раз интересно, что не будет парада в Севастополе кораблей. Значит действительно не хотят лишний раз напоминать о том, что погиб десантный корабль, погиб флагман, ракетный крейсер Москва, — сказал военный эксперт Самусь.

Будет ли мобилизация?

Олег Жданов утверждает, что мобилизационный ресурс России составляет около 17 млн человек.

— Представляете, они бросят все рабочие места, придут на содержание государства — их надо одеть-обуть-накормить, содержать, платить им деньги, научить, посадить на технику, а потом пустить в бой. Там просто будет обвал экономики, — говорит Жданов.

В то же время Самусь считает, что свидетельства отсутствия обмундирования у мобилизованных в “ЛДНР” говорят о том, что есть проблемы с мобилизацией.

Фото: Depositphotos

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