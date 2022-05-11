Разведка США считает, что война России против Украины в ближайшие месяцы, вероятно, станет непредсказуемой и эскалационной.

Об этом сообщила директор национальной разведки США Эврил Хэйнс. Она очертила неопределенную картину следующего этапа путинского вторжения.

Так, Хэйнс подчеркнула, что следующий шаг президента РФ будет сложно предусмотреть потому, что амбиции Путина не соответствуют текущей мощности вооружений России. В то же время она не исключает дальнейшую эскалацию на фронте.

В частности, Хэйнс отметила, что ситуация на местах может повысить вероятность того, что президент Путин примет более решительные меры. Они могут предусматривать введение военного положения, переориентацию промышленного производства или потенциальную эскалацию военных действий.

Прокомментировала Хэйнс и вероятную угрозу применения Россией ядерного оружия. По ее словам, разведка не верит, что Путин применит ядерное оружие, если не почувствует угрозу существованию России.

Относительно наступления на Востоке Украины, где Россия хочет выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей, директор разведки США убеждена, что цели Путина выходят за рамки восточного региона Донбасса.

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В США не уверены, что даже если по результатам окончания боев оккупантам удастся добиться успеха, это положит конец этой войне.

Также Хэйнс объяснила, чего ждать от действий РФ в ближайшей перспективе. По ее словам, Путин хочет захватить Донецкую и Луганскую области, взять под контроль Херсон и потенциально создать сухопутный коридор в непризнанное Приднестровье. Но разведка США считает, что для того, чтобы добраться до Приднестровья, Путину нужно провести полную мобилизацию внутри России, чего он до сих пор не сделал.

Прокомментировала Хэйнс и мирные переговоры между Украиной и Россией. Она отметила, что не видит жизнеспособного пути их проведения, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.