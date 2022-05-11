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Наступний крок Путіна, ядерна зброя та найближча перспектива: прогноз щодо війни в Україні розвідки США

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Наступний крок Путіна, ядерна зброя та найближча перспектива: прогноз щодо війни в Україні розвідки США

Розвідка США вважає, що війна Росії проти України у найближчі місяці, ймовірно, стане непередбачуваною та ескалаційною.

Про це повідомила директор національної розвідки США Евріл Гейнс. Вона окреслила невизначену картину наступного етапу путінського вторгнення.

Так, Гейнс наголосила, що наступний крок президента РФ буде важко передбачити тому, що амбіції Путіна не відповідають поточній потужності озброєнь Росії. Водночас вона не виключає подальшу ескалацію на фронті.

Зокрема, Гейнс зауважила, що ситуація на місцях може підвищити ймовірність того, що президент Путін вдасться до більш рішучих дій. Вони можуть передбачати запровадження воєнного стану, переорієнтацію промислового виробництва або потенційну ескалацію воєнних дій.

Прокоментувала Гейнс і ймовірну загрозу застосування Росією ядерної зброї. За її словами, розвідка не вірить, що Путін застосує ядерну зброю, якщо не відчує загрозу для існування Росії.

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Щодо наступу на Сході України, де Росія хоче вийти на адмінкордони Донецької і Луганської областей, директор розвідки США переконана, що цілі Путіна виходять далеко за межі східного регіону Донбасу.

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У США не впевнені, що навіть якщо за результатами закінченння боїв окупантам таки вдасться досягти успіху, це покладе край цій війні.

Також Гейнс пояснила, чого чекати від дій РФ у найближчій перспективі. За її словами, Путін, хоче захопити Донецьку та Луганську області, взяти під контроль Херсон та потенційно створити сухопутний коридор до невизнаного Придністров’я. Але розвідка США вважає, що для того, щоб дістатися Придністров’я, Путіну потрібно провести повну мобілізацію всередині Росії, чого він досі не зробив.

Прокоментувала Гейнс і мирні переговори між Україною і РФ. Вона зауважила, що не бачить життєздатного шляху їх проведення, принаймні у короткостроковій перспективі.

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Джерело: CNN

Фото: Міноборони

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