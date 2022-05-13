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Факты / Мир

Латвия запретила въезд 102 гражданам России

Илья Нежигай, редактор ленты
Латвія

Правительство Латвии запретило въезд для 102 граждан Российской Федерации на территорию Республики.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

— На основании части 2 статьи 61 Закона об иммиграции мною принято решение о включении 102 граждан Российской Федерации в список нежелательных для Латвийской Республики лиц, устанавливающий запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок времени, — написал он.

Министр Ринкевич не уточнил, о каких именно гражданах РФ идет речь.

Ранее сейм Литвы признал Россию террористическим государством.

До этого, в апреле, страны Балтии отказались от импорта газа из Российской Федерации.

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Источник: Edgars Rinkevics

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Фото: Dreamstime

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