Правительство Латвии запретило въезд для 102 граждан Российской Федерации на территорию Республики.
Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.
— На основании части 2 статьи 61 Закона об иммиграции мною принято решение о включении 102 граждан Российской Федерации в список нежелательных для Латвийской Республики лиц, устанавливающий запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок времени, — написал он.
Министр Ринкевич не уточнил, о каких именно гражданах РФ идет речь.
Ранее сейм Литвы признал Россию террористическим государством.
До этого, в апреле, страны Балтии отказались от импорта газа из Российской Федерации.
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Источник: Edgars Rinkevics
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