Уряд Латвії заборонив в’їзд для 102 громадян Російської Федерації на територію Республіки.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич.

– На підставі частини 2 статті 61 Закону про імміграцію мною прийнято рішення про включення 102 громадян Російської Федерації до списку небажаних для Латвійської Республіки осіб, що встановлює заборону на в’їзд до Латвії на невизначений термін, – написав він.

Міністр Рінкевич не уточнив, про яких саме громадян РФ йдеться.

Раніше сейм Литви визнав Росію терористичною державою.

До цього, у квітні, країни Балтії відмовилися від імпорту газу з Росії.

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Джерело: Edgars Rinkevics