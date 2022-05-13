Япония запрещает экспорт в Россию высокотехнологичных товаров. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, речь идет о 3D-принтерах, квантовых компьютерах и электронных микроскопах.

– Россия без технологий все больше будет напоминать Советский Союз. Мы предлагали такой шаг в санкционном Плане группы Макфола-Ермака, – добавил Ермак.

На днях министр торговли США Джина Раймондо на слушаниях в американском сенате сообщала, что американские санкции вынуждают Россию использовать в своей военной технике компьютерные чипы, предназначенные для бытовой техники, в частности посудомоечных машин и холодильников.

По ее словам, украинская армия уже выявляла российскую военную технику, снаряженную полупроводниками из бытовой техники. Ими армия РФ компенсирует недостающие детали.

По словам Раймондо, крупнейшие мировые компании по производству компьютерных чипов начали прекращать поставки товаров в РФ в конце февраля после введенных американских санкций.

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Это заблокировало России доступ к большинству микросхем двойного назначения, имеющих как военное, так и коммерческое применение.