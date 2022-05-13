Японія забороняє експорт до Росії високотехнологічних товарів. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
За його словами, йдеться про 3D-принтери, квантові комп’ютери та електронні мікроскопи.
– Росія без технологій все більше нагадуватиме Радянський Союз. Ми пропонували такий крок у санкційному Плані групи Макфола-Єрмака, – додав Єрмак.
Днями міністр торгівлі США Джіна Раймондо на слуханнях в американському сенаті повідомляла, що американські санкції змушують Росію використовувати у своїй військовій техніці комп’ютерні чипи, призначені для побутової техніки, зокрема, посудомийних машин та холодильників.
За її словами, українська армія вже виявляла російську військову техніку, споряджену напівпровідниками з побутової техніки. Ними армія РФ компенсує деталі, яких не вистачає.
Також, за словами Раймондо, найбільші світові компанії з виробництва комп’ютерних чипів почали припиняти постачання товарів до РФ наприкінці лютого після запроваджених американських санкцій.
Це заблокувало Росії доступ до більшості мікросхем подвійного призначення, які мають як військове, так і комерційне застосування.