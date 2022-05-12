Санкции США вынуждают РФ использовать чипы из стиральных машин в военной технике

Американские санкции вынуждают страну-агрессора Россию использовать в своей военной технике компьютерные чипы, предназначенные для бытовой техники, в частности, посудомоечных машин и холодильников.

Об этом заявила министр торговли США Джина Раймондо на слушаниях в американском Сенате. По ее словам, украинская армия уже видела российскую военную технику, снаряженную полупроводниками из бытовой техники. Ими армия РФ компенсирует недостающие детали.

– У нас есть сообщения от украинцев, что они находят российскую военную технику на земле, укомплектованную полупроводниками из посудомоечных машин и холодильников, – отметила министр торговли США.

Экспорт американских технологий в Россию упал почти на 70% после введения санкций в конце февраля. Об этом рассказала Раймондо, чей департамент контролирует экспортный контроль, составляющий большую часть пакета санкций. Еще три десятка стран приняли аналогичные запреты на экспорт, относящиеся и к Беларуси.

— Наш подход заключался в том, чтобы отказать России в технологиях, которые повлияли бы на их способность продолжать военные действия. И это именно то, что мы делаем, – ответила министр торговли США на вопрос о влиянии экспортного контроля.

Крупнейшие мировые компании по производству компьютерных чипов начали прекращать поставки товаров в Российскую Федерацию в конце февраля после введенных американских санкций.

США и другие западные страны уже урегулировали продажу в Россию микросхем и других электронных деталей, специально разработанных для военного использования. Это заблокировало РФ доступ к большинству микросхем двойного назначения, имеющих как военное, так и коммерческое применение.

Администрация президента США Джо Байдена заявила, что этот запрет приведет к прекращению более половины импорта высокотехнологичных технологий России и повлияет на способность страны-агрессора диверсифицировать экономику и обеспечивать свою армию. Запрет не был направлен на блокировку поставок бытовой электроники.