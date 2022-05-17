Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что в нынешней ситуации Украине очень необходима масштабная экономическая помощь, ведь обещанные на сегодняшний день суммы, не покроют даже краткосрочные потребности страны.

Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

По словам Йеллен, в конце концов, Украине потребуются массированная поддержка и частные инвестиции для восстановления после войны, как, например, Европе после 1945 года.

— Очевидно, что объявленной до сих пор двусторонней и многосторонней поддержки будет недостаточно для удовлетворения потребностей Украины даже в краткосрочной перспективе, — отметила глава Минфина США.

США, которые разработали план Маршалла, чтобы помочь большей части Европы восстановиться после Второй мировой войны, в настоящее время подготовили пакет на 40 млрд долларов для Украины. Его должны окончательно проголосовать в среду, 18 мая.

— Я искренне прошу всех наших партнеров присоединиться к нам в увеличении финансовой поддержки Украины. Наши совместные усилия имеют решающее значение для обеспечения победы украинской демократии над путинской агрессией, — сказала Йеллен.

При этом она подчеркнула, что если Путин продолжит войну против Украины, Вашингтон будет работать с европейскими и другими партнерами, чтобы еще больше изолировать РФ в экономическом и финансовом плане.

9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины.

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Напомним, что Палата представителей Конгресса 10 мая проголосовала за принятие законопроекта о предоставлении Украине 40 млрд долларов помощи.