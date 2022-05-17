Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за предоставление помощи Украине в размере 40 млрд долларов.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Голосование состоялось в понедельник, 16 мая, во время которого 81 сенатор проголосовал за, а 11 — против.

Ожидается, что окончательно Сенат должен проголосовать за документ в среду, 18 мая, если все законодатели согласятся отказаться от правил дебатов. Далее документ отправят на подпись президенту Джо Байдену.

Пакет военной и гуманитарной помощи задержал сенатор Рэнд Пол, республиканец из Кентукки. Демократы в подавляющем большинстве поддержали помощь Украине, Пол же входит в группу республиканцев, которые начали выступать против дальнейшей помощи из-за проблем с дефицитом.

Когда пакет помощи прошел Палату на прошлой неделе, 57 законодателей Республиканской партии выступили против него. Пол утверждал, что США не могут позволить себе такие расходы.

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Общественная поддержка помощи Украине остается стабильной и сильной. Опрос Университета Монмута показал, что 77% американцев поддерживают предоставление оружия Украине.

Напомним, что Палата представителей Конгресса, возглавляемая демократами, в 10 мая вечером проголосовала за принятие законопроекта о предоставлении Украине 40 млрд долларов помощи.