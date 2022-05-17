Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 83 день войны
Убили Убили
229 детей
Ранили Ранили
>423 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
3 541 взрослых
Факты / Мир

Сенат США поддержал выделение Украине $40 млрд помощи

Марта Бондаренко, редактор ленты
Сенат США

Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за предоставление помощи Украине в размере 40 млрд долларов.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Голосование состоялось в понедельник, 16 мая, во время которого 81 сенатор проголосовал за, а 11 — против.

Ожидается, что окончательно Сенат должен проголосовать за документ в среду, 18 мая, если все законодатели согласятся отказаться от правил дебатов. Далее документ отправят на подпись президенту Джо Байдену.

Пакет военной и гуманитарной помощи задержал сенатор Рэнд Пол, республиканец из Кентукки. Демократы в подавляющем большинстве поддержали помощь Украине, Пол же входит в группу республиканцев, которые начали выступать против дальнейшей помощи из-за проблем с дефицитом.

Читайте
В Сенате зарегистрировали резолюцию о признании России государством - спонсором терроризма

Когда пакет помощи прошел Палату на прошлой неделе, 57 законодателей Республиканской партии выступили против него. Пол утверждал, что США не могут позволить себе такие расходы.

Сейчас смотрят

Общественная поддержка помощи Украине остается стабильной и сильной. Опрос Университета Монмута показал, что 77% американцев поддерживают предоставление оружия Украине.

Напомним, что Палата представителей Конгресса, возглавляемая демократами, в 10 мая вечером проголосовала за принятие законопроекта о предоставлении Украине 40 млрд долларов помощи.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: Bloomberg

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка