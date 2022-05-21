Май, 21 в 6:28

В июле Украина получит первые 15 зенитных танков Гепард со складов Германии.

Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Поставка танков — это результат договоренностей между министрами обороны Кристина Ламбрехт и Алексеем Резниковым в пятницу.

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Пакет помощи также включает обучение украинских военных, поставку почти 60 тыс. единиц боеприпасов и поставку еще 15 танков летом. Согласно информации Spiegel, учения, которые, по всей видимости, должны начаться через несколько дней, запланированы в штаб-квартирах Бундесвера в Путлосе и Тодендорфе.

— Сегодня я разговаривала со своим украинским коллегой Резниковым, и он еще раз прямо подтвердил, что Украина хотела бы скорейшей доставки из Германии зенитных танков Гепард, включая имеющиеся 59 тыс. боеприпасов, — сказала Ламбрехт после видеосвязи с Резников.

Министр обороны Германии отметила, что танки Гепард имеют значительный сдерживающий эффект, например, для защиты критической инфраструктуры.

— Сейчас мы работаем вместе, чтобы гарантировать, что первые 15 Гепардов будут готовы к работе с середины июля с полностью обученными экипажами, — отметила Ламбрехт.

Германия также поставит Украине семь самоходных гаубиц Panzer 2000. Обучение украинских военных на этих гаубицах уже идет.