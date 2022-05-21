Травень, 21 в 6:28

У липні Україна отримає перші 15 зенітних танків Гепард зі складів Німеччини.

Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel.

Постачання танків – це результат домовленостей між міністрами оборони Крістіне Ламбрехт та Олексієм Резніковим у п’ятницю.

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Пакет допомоги також включає навчання українських військових, постачання майже 60 тис. одиниць боєприпасів та постачання ще 15 танків влітку. Згідно з інформацією Spiegel, навчання, які, мабуть, мають розпочатися за кілька днів, заплановані у штаб-квартирах Бундесверу в Путлосі та Тодендорфі.

– Сьогодні я розмовляла зі своїм українським колегою Резніковим, і він ще раз прямо підтвердив, що Україна хотіла б якнайшвидшої доставки з Німеччини зенітних танків Гепард, включаючи наявні 59 тис. боєприпасів, – сказала Ламбрехт після відеозв’язку з Резніков.

Міністр оборони Німеччини наголосила, що танки Гепард мають значний стримувальний ефект, наприклад, для захисту критичної інфраструктури.

— Зараз ми працюємо разом, щоб гарантувати, що перші 15 Гепардів будуть готові до роботи з середини липня із повністю навченими екіпажами, — зазначила Ламбрехт.

Німеччина також поставить Україні сім самохідних гаубиць Panzer 2000. Навчання українських військових на цих гаубицях уже триває.