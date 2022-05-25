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Факты / Мир

Большая дальность стрельбы и высокая подвижность: характеристики САУ Цезарь

Виктория Яснопольская, журналист раздела Здоровья
сау цезарь

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что самоходная артиллерийская установка нового поколения Цезарь – уже на передовой. По его словам, украинские артиллеристы быстро овладели новыми САУ, фактически за 2-3 часа.

Цезарь — 155-мм самоходная артиллерийская установка, разработанная и производимая французской фирмой Nexter.

Первый образец гаубицы был показан в 1994 году. В 2000 году был заключен контракт на поставку Вооруженным силам Франции пяти установок на шасси автомобиля Unimog U2450L (6 × 6) фирмы Мерседес-Бенц. Первые установки поставлены в конце 2002 года.

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САУ Цезарь предназначена для:

  • уничтожения живой силы;
  • уничтожения артиллерийских батарей;
  • для обеспечения проходов по минным полям и полевым заграждениям.

Артиллерийская часть представлена 155-мм гаубицей со стволом 52 калибра. Эта гаубица может использовать весь ассортимент 155-мм снарядов НАТО, включая кассетные.

Максимальная дальность стрельбы – 42 км. Скорострельность – шесть выстрелов в минуту.

Оценивая проект САУ Цезарь, эксперты отметили его преимущества и недостатки:

Преимущества:

  • высокая стратегическая и тактическая подвижность;
  • большая дальность стрельбы;
  • низкие эксплуатационные затраты.

Недостатки

  • плохая проходимость по бездорожью;
  • низкая степень защиты от огня противника;
  • небольшой боекомплект.

Стоимость САУ Цезарь оценивается от $2,9 до 5,2 млн.

Источник: по материалам СМИ

Фото: Википедия

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