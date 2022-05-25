Большая дальность стрельбы и высокая подвижность: характеристики САУ Цезарь
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что самоходная артиллерийская установка нового поколения Цезарь – уже на передовой. По его словам, украинские артиллеристы быстро овладели новыми САУ, фактически за 2-3 часа.
Цезарь — 155-мм самоходная артиллерийская установка, разработанная и производимая французской фирмой Nexter.
Первый образец гаубицы был показан в 1994 году. В 2000 году был заключен контракт на поставку Вооруженным силам Франции пяти установок на шасси автомобиля Unimog U2450L (6 × 6) фирмы Мерседес-Бенц. Первые установки поставлены в конце 2002 года.
САУ Цезарь предназначена для:
- уничтожения живой силы;
- уничтожения артиллерийских батарей;
- для обеспечения проходов по минным полям и полевым заграждениям.
Артиллерийская часть представлена 155-мм гаубицей со стволом 52 калибра. Эта гаубица может использовать весь ассортимент 155-мм снарядов НАТО, включая кассетные.
Максимальная дальность стрельбы – 42 км. Скорострельность – шесть выстрелов в минуту.
Оценивая проект САУ Цезарь, эксперты отметили его преимущества и недостатки:
Преимущества:
- высокая стратегическая и тактическая подвижность;
- большая дальность стрельбы;
- низкие эксплуатационные затраты.
Недостатки
- плохая проходимость по бездорожью;
- низкая степень защиты от огня противника;
- небольшой боекомплект.
Стоимость САУ Цезарь оценивается от $2,9 до 5,2 млн.
Источник: по материалам СМИ
Фото: Википедия