Велика дальність стрільби і висока рухливість: характеристики САУ Цезар
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що самохідна артилерійська установка нового покоління Цезар – вже на передовій. За його словами, українські артилеристи швидко опанували нові САУ, фактично за 2-3 години.
Цезар – 155-мм самохідна артилерійська установка, розроблена і вироблена французькою фірмою Nexter.
Перший зразок гаубиці був показаний в 1994 році. У 2000 році був укладений контракт на поставку Збройним силам Франції п’яти установок на шасі автомобіля Unimog U2450L (6×6) фірми Мерседес-Бенц. Перші установки поставлені в кінці 2002 року.
САУ Цезар призначена для:
- знищення живої сили;
- знищення артилерійських батарей;
- для забезпечення проходів по мінних полях і польових загородженнях.
Артилерійська частина представлена 155-мм гаубицею зі стволом 52 калібру. Ця гаубиця може використовувати весь асортимент 155-мм снарядів НАТО, включаючи касетні.
Максимальна дальність стрільби – 42 км. Скорострільність – шість пострілів за хвилину.
Оцінюючи проєкт САУ Цезар, експерти відзначили його переваги та недоліки:
Переваги:
- висока стратегічна і тактична рухливість;
- велика дальність стрільби;
- низькі експлуатаційні витрати.
Недоліки:
- погана прохідність по бездоріжжю;
- низький ступінь захисту від вогню противника;
- невеликий боєкомплект.
Вартість САУ Цезар оцінюється від $2,9 до 5,2 млн.
Джерело: за матеріалами ЗМІ
Фото: Вікіпедія