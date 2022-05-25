Травень, 24 в 23:33

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що самохідна артилерійська установка нового покоління Цезар – вже на передовій. За його словами, українські артилеристи швидко опанували нові САУ, фактично за 2-3 години.

Цезар – 155-мм самохідна артилерійська установка, розроблена і вироблена французькою фірмою Nexter.

Перший зразок гаубиці був показаний в 1994 році. У 2000 році був укладений контракт на поставку Збройним силам Франції п’яти установок на шасі автомобіля Unimog U2450L (6×6) фірми Мерседес-Бенц. Перші установки поставлені в кінці 2002 року.

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САУ Цезар призначена для:

знищення живої сили;

знищення артилерійських батарей;

для забезпечення проходів по мінних полях і польових загородженнях.

Артилерійська частина представлена 155-мм гаубицею зі стволом 52 калібру. Ця гаубиця може використовувати весь асортимент 155-мм снарядів НАТО, включаючи касетні.

Максимальна дальність стрільби – 42 км. Скорострільність – шість пострілів за хвилину.

Оцінюючи проєкт САУ Цезар, експерти відзначили його переваги та недоліки:

Переваги:

висока стратегічна і тактична рухливість;

велика дальність стрільби;

низькі експлуатаційні витрати.

Недоліки:

погана прохідність по бездоріжжю;

низький ступінь захисту від вогню противника;

невеликий боєкомплект.

Вартість САУ Цезар оцінюється від $2,9 до 5,2 млн.

Джерело: за матеріалами ЗМІ

Фото: Вікіпедія