По информации украинской разведки, страна-агрессор Россия не отказалась от планов наступления на металлургический завод Азовсталь, который находится в окруженном войсками РФ городе Мариуполь (Донецкая область).

Об этом сообщил в эфире общенационального телемарафона представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Таким образом он прокомментировал вчерашнюю встречу хозяина Кремля Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу, на которой было объявлено о якобы отказе от штурма Азовстали.

Скибицкий опроверг это заявление руководства РФ. По информации разведки, страна-агрессор собирается продолжать наступление на завод, привлекая к нему Росгвардию и структуры ФСБ (Федеральной службы безопасности РФ).

– По данным ГУР Минобороны, как всегда, российское руководство говорит неправду. Действительно, они могут отказаться от широкомасштабного штурма этого объекта. Но, по нашим данным, они планируют привлечь Росгвардию, другие структуры, включая структуры ФСБ, которые будут продолжать наступление на завод, чтобы уничтожить наше сопротивление, — подчеркнул Скибицкий.

В украинской разведке также не исключают, что в будущем Сергея Шойгу ждет трибунал в РФ из-за провала задач, поставленных Кремлем перед полномасштабным вторжением в Украину.

– По сути, он был одним из инициаторов силового решения “вопроса” относительно Украины. Успеха нет, и мы не исключаем, что в дальнейшем его ждет трибунал РФ, — заявил Скибицкий.

Как известно, на заводе, кроме украинских военных, находятся около 1 тыс. мирных жителей. Российские захватчики отказываются открыть гуманитарный коридор для эвакуации женщин, детей и пожилых людей. По данным министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, РФ открыла коридор только для сдачи украинских военных в плен.

Российские захватчики наносили удары сверхмощными бомбами по Азовстали, поскольку им поставлена задача уничтожить завод.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на чрезвычайно сложную ситуацию, сейчас нет возможности деблокировать Мариуполь военным путем.