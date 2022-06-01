ОПЕК может исключить РФ из соглашения по добыче нефти

Май, 31 в 22:39

После сообщения о том, что некоторые члены ОПЕК рассматривают возможность приостановки участия России в сделке по добыче нефти, цены на нефть снизили свой рост.

Исключение России из ОПЕК+ потенциально может открыть путь другим производителям для добычи значительно большего количества нефти.

— Отстранение России от ОПЕК+ может быть предвестником того, что Саудовская Аравия и ОАЭ будут использовать свои свободные производственные мощности, потому что они почувствуют, что у них больше нет соглашения о квотах добычи, которое должно признавать интересы России, — говорится в сообщении.

Напомним, что 31 мая ЕС согласился на частичный и поэтапный запрет на российскую нефть. Лидеры ЕС в принципе согласились сократить 90% импорта нефти из России, что является самой жесткой санкцией блока против Кремля с момента вторжения в Украину три месяца назад.

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Источник: Reuters