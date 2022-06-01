ОПЕК може виключити РФ з угоди щодо видобутку нафти

Травень, 31 в 22:39

Після повідомлення про те, що деякі члени ОПЕК розглядають можливість призупинення участі Росії в угоді з видобутку нафти, ціни на нафту знизили своє зростання.

Виключення Росії з ОПЕК+ потенційно може відкрити шлях іншим виробникам для видобутку значно більшої кількості нафти.

– Усунення Росії від ОПЕК+ може бути провісником того, що Саудівська Аравія та ОАЕ будуть використовувати свої вільні виробничі потужності, тому що вони відчують, що вони більше не мають угоди про квоти видобутку, яка має визнавати інтереси Росії, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 31 травня ЄС погодився на часткову та поетапну заборону на російську нафту. Лідери ЄС у принципі погодилися скоротити 90% імпорту нафти з Росії, що є найжорсткішою санкцією блоку проти Кремля з моменту вторгнення в Україну три місяці тому.

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Джерело: Reuters