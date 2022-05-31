Травень, 31 в 10:19

Лідери Європейського Союзу мають намір політично підтримати заборону на постачання російської нафти, проклавши шлях до можливої ​​угоди про шостий пакет санкцій проти Москви.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За словами людей, знайомих із перебігом переговорів, санкції будуть спрямовані на припинення морського імпорту до початку наступного року, а прокачування трубопроводом буде заборонено лише після того, як будуть задоволені інтереси кількох країн, які не мають виходу до моря.

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Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який сьогодні є найзапеклішим противником нафтових санкцій ЄС, у своїй заяві перед пресою сказав, що серед лідерів Євросоюзу немає єдиної думки. Він назвав свої дві умови підтримки таких санкцій: пільги для сирої нафти трубопроводами та доступ до морських перевезень у надзвичайних ситуаціях, якщо трубопроводи будуть заблоковані.

– Це гарантія, яка нам потрібна. Якщо я отримаю свою гарантію сьогодні, то ми в безпеці, – сказав Орбан.

Згідно з останніми пропозиціями ЄС, до початку наступного року буде заборонено морське постачання нафти з Росії, а обмеження на імпорт через гігантський нафтопровід Дружба, який є основним джерелом імпорту сирої нафти до Угорщини, буде відкладено.

За підрахунками Bloomberg, президент Росії Володимир Путін може втратити близько 10 млрд доларів на рік у вигляді доходів від експорту нафти. Росія буде змушена продавати свою нафту зі значною знижкою до Азії.

Припинення поставок північною гілкою нафтопроводу Дружба до Польщі та Німеччини скоротить доходи РФ ще на 12 млрд доларів. Але Росія продовжить заробляти близько 6 млрд доларів на експорті до Угорщини, Словаччини та Чехії через південні гілки Дружби.

Bloomberg зазначає, що якщо Євросоюз не зможе залучити Угорщину до реалізації плану санкцій, це стане серйозним ударом по єдності блоку проти Росії.

Минулого року Росія постачала близько 720 тис. барелів сирої нафти на день на європейські нафтопереробні заводи через свій магістральний трубопровід. Для порівняння, морські перевезення становлять 1,57 млн ​​барелів на день із балтійських, чорноморських та арктичних портів.

Однак основна частина постачань трубопроводом припадає на Німеччину та Польщу, які дали зрозуміти, що відмовляться від постачання з РФ незалежно від будь-яких дій ЄС.

Пакет також охоплює заборону на страхування, пов’язану з відвантаженням нафти до третіх країн, але вона набуде чинності лише через шість місяців після вживання заходів, кажуть джерела.

Раніше в ЄС пропонували припинити імпорт всієї російської нафти до кінця 2022 року. Угорщині та Словаччині пропонували можливість зберегти імпорт російської нафти до кінця 2024 року, а Чехії – до червня 2024 року. Проте Угорщина виступила категорично проти.