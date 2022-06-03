Июнь, 03 в 17:24

На днях российские издания просто взорвались заголовками, которыми с известной долей злорадства сообщали своим читателям, что “с 1 июля Польша прекращает ежедневные выплаты украинским беженцам”. Российские журналисты ссылались на интервью заместителя министра внутренних дел Польши Павла Шефернакера.

Однако, как это часто бывает, фраза, вырванная из контекста, да еще и из того контекста, в котором авторы заголовков не ориентируются, привела к вялой попытке создать сенсацию.

Так вот, не было никаких ежедневных выплат украинцам. Те 40 злотых в день (€8,7), о которых идет речь, получали вовсе не украинцы: это была помощь государства полякам, которые принимали у себя дома семьи беженцев.

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Изначально этот проект польского правительства был рассчитан на два месяца, но в начале мая власти решили продлить его еще на два — до 1 июля. Так что ничего сенсационного не произошло. Даже наоборот: программа, рассчитанная на два месяца, будет работать четыре. Конечно, проблемы и у беженцев, и у поляков есть, и их много. Но это явно не 40 злотых на человека в день.

Еще в начале войны, когда поток украинцев хлынул в Польшу, никаких правительственных программ поддержки тех, кто принимает у себя семьи беженцев, не было. Поляки предлагали крышу над головой и еду не за возможные привилегии от государства, а просто так.

К примеру, за считанные дни после начала войны в Facebook-группу помощи украинским беженцам в Польше добавились 300 тыс. человек. Жилье предлагали во всех частях страны.

Открывали специальные бесплатные группы в частных детских садах, проводили психологические консультации, собирали одежду и игрушки. И гипотетические 40 злотых — это последнее, о чем думали поляки, которые спешили после работы в центр приема беженцев.

Сами украинцы получали единовременное пособие — 300 злотых на человека (€65). Кроме того, семьи беженцев с детьми имеют право на участие в государственной программе 500+ — на каждого ребенка до 18 лет государство выделяет 500 злотых (€110) в месяц. Плюс — бесплатный общественный транспорт, курсы польского языка.

Некоторые программы правительство заканчивает: кроме 40 злотых, которые с 1 июля не будут выплачиваться полякам, которые приютили у себя беженцев, в Польше с 1 июня отменен бесплатный проезд на междугородных поездах: только из восточных городов в центр страны и назад.

Зато в конце мая появилась новая государственная программа: мини-клубы для украинских детей в возрасте от 3 до 5 лет, где матери смогут оставить малышей на несколько часов, пока посещают языковые курсы или собеседования для устройства на работу.

Волонтерская машина работает, пожалуй, с большим размахом, чем правительственная: тележки возле супермаркетов, куда покупатели складывают памперсы, продукты, шампуни и прочие необходимые вещи для беженцев.

Рюкзаки с полным набором канцелярских принадлежностей, которые получают украинские дети в польских школах.

На летние экскурсии и в лагеря эти дети тоже поедут — на их путевки скидываются родители польских одноклассников.

28 мая заместитель министра внутренних дел Павел Шефернакер в интервью агентству РАР говорил, что ЕС до сих пор не передал Польше обещанные €144,6 млн на поддержку украинских беженцев. И это не та сумма, которая сможет решить все проблемы.

Помощь Евросоюза Польше должна исчисляться миллиардами, а не миллионами. Так, как это было с Грецией и Турцией в 2015-2016 годах.

Турция и Греция тогда получили от ЕС миллиарды евро (2 млрд Греция и почти 6 млрд Турция). Именно они приняли на себя основной поток беженцев из Сирии и создали нечто вроде буферной зоны.

Появление в Польше миллионов беженцев, конечно, вызвало и повышение цен, и ужесточение некоторых бюрократических процедур. Главное, что должно быть у человека в Польше, это PESEL, идентификационный номер. Чтобы его получить, беженцы занимали очередь с ночи, и все равно не всегда попадали с первой попытки.

И теперь все иностранцы, которые работают и живут в Польше, вынуждены тратить гораздо больше времени на любую процедуру вроде замены истекшего вида на жительство, водительских прав или продления договора аренды.

Да, в Польше сейчас не самое легкое время. Эйфория закончилась, и пришло осознание, что война эта может затянуться надолго. Польское правительство на это, несомненно, не рассчитывало. Поэтому оно сворачивает одни программы и начинает новые.

Это пробы и ошибки, которые чувствуют на себе и поляки, и украинцы. Но почти в каждой витрине висит украинский флаг. Но в каждом учреждении, частном или государственном, непременно найдется сотрудник, который говорит по-украински.

Государство имеет право обессилеть и отказать, гражданин — нет. Вертикаль может упасть, горизонталь — никогда.

Источник: Новая газета. Европа